Barcelona da un paso más para ser una ciudad libre de apartheid israelí

El Ayuntamiento de Barcelona rompe complicidades con el régimen de ocupación militar israelí en Palestina.

La moción recoge una demanda histórica de colectivos de la sociedad catalana y ha sido aprobada con los apoyos de los grupos Barcelona en común, PSC, CUP y ERC.

Tiene lugar después de que el gobierno israelí desobedezca la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de diciembre de 2016, que insta a la paralización de toda actividad colonizadora, aprobando la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Más de 70 administraciones públicas del Estado español ya se han declarado Espacio Libre de Apartheid Israelí, en defensa de la libertad de los pueblos y la dignidad humana.

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una moción para romper complicidades con el régimen de ocupación israelí y la expansión colonial israelí en Palestina. La moción, que ha recibido los apoyos de los grupos Barcelona en común, PSC, CUP y ERC, condena la ocupación israelí y las políticas de colonización en los territorios palestinos y acuerda medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos. Entre ellas promueve la incorporación de cláusulas en contratos con la administración que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas e insta al Gobierno de la Generalidad a crear un Centro de estudio y de evaluación sobre los impactos de las empresas catalanas con inversiones en el exterior.

Reconoce la legitimidad de iniciativas y campañas no violentas promovidas por la sociedad civil palestina e internacional para reivindicar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Palestina.

Este compromiso llega en un momento de incremento de la ofensiva de Israel contra el pueblo palestino y contra iniciativas solidarias como el movimiento internacional no violento BDS. Hace unos meses el gobierno israelí aprobó la construcción de más de 5.000 viviendas en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, después de que en el pasado mes de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución que insta a la paralización de toda actividad colonizadora. Esto demuestra, una vez más, la vulneración de las resoluciones de las Naciones Unidas por parte del Estado israelí y de la ineficiencia de este órgano de hacer efectivo el derecho internacional. Otra prueba reciente de esta impunidad es el informe censurado[1] de la agencia ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia, en inglés) que demostraba que Israel ejerce el apartheid sobre la población palestina –al igual que la segregación racial que se aplicó Sudáfrica hasta 1994- y en consecuencia, llamaba a aplicar Boicot, Desinversiones y Sanciones tal y como se había hecho con el apartheid sudafricano. El informe fue censurado por parte del secretariado general la ONU y retirado tras la dimisión de la responsable Rima Jalaf y después de fuertes presiones.

De manera paralela, Israel ha orquestado una campaña de difamación y criminalización contra el movimiento no violento de BDS, como lo demuestra el último acoso contra el defensor de Derechos Humanos Omar Barghouti que fue detenido e interrogado durante días por las autoridades israelíes[2]. En este sentido, esta resolución del Ayuntamiento de Barcelona reconoce las luchas no violentas, como lo es el movimiento BDS, una herramienta de la sociedad civil para hacer efectivos los derechos humanos desde la lucha solidaria y pacífica y el cumplimiento del derecho internacional . Un reconocimiento que en octubre de 2016 tuvo lugar en el ámbito de la Unión Europea cuando la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Morgherini reconoció el derecho al BDS, de acuerdo con los principios de libertad de Expresión y libertad de asociación de la Carta de derechos fundamentales de la Unión europea.

Celebramos el compromiso del Ayuntamiento de Barcelona en la aplicación real y efectiva de la legislación internacional y el respeto a la libertad de expresión, un gran paso hacia la concienciación de las administraciones públicas locales en la defensa de los derechos humanos y para romper las complicidades que inherentement actúan en favor del apartheid y la ocupación de Palestina. Esperamos que esta resolución marque un precedente en la ciudad de Barcelona para que pronto se convierta en Espacio Libre de Apartheid Israelí, como ya lo han hecho más de 70 administraciones públicas del resto del Estado, y sea referente en la defensa de la libertad de los pueblos y la dignidad humana.

BOICOT, DESINVERSIONS I SANCIONS CATALUNYA

COMUNIDAD PALESTINA DE CATALUNYA

COALICIÓ PROU COMPLICITAT AMB ISRAEL

RESCOP (Red de solidaridad contra la ocupación de Palestina)

*********************

Para más información:

Coalició Prou Complicitat amb Israel:

Anna Cervera:

Alys Samson: 658469295

Comunitat Palestina

617657006

[1] https://bdsmovement.net/news/un-report-israel-does-not-want-you-read

[2] https://bdsmovement.net/news/bnc-statement-israels-ongoing-campaign-silence-omar-barghouti-repress-bds-movement

COMUNICADO CASTELLANO: Barcelona ha dado un paso más para ser una ciudad libre de apartheid

Con el apoyo de Barcelona en Comú, Partit Socialista de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy una resolución que promueve la incorporación de cláusulas en contratos con la administración que aseguren el respeto de los derechos humanos, con especial énfasis en las empresas que tengan vínculos con la ocupación militar israelí en Palestina. La moción, además, insta al Gobierno de la Generalitat a crear un centro de estudio y evaluación sobre los impactos de las empresas catalanas con inversiones en el exterior.

El texto aprobado reconoce la legitimidad de iniciativas y campañas noviolentas promovidas por la sociedad civil palestina e internacional para reivindicar la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Palestina. Con esta moción, el Ayuntamiento de Barcelona pone fin a la complicidad de la ciudad de Barcelona con las flagrantes y sistemáticas vulneraciones de derechos humanos enmarcadas en el régimen de ocupación y expansión colonial del Estado de Israel en territorio palestino ocupado y reconoce el derecho al Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS).

Esta decisión llega en un momento de incremento de la ofensiva de Israel contra el pueblo palestino y el movimiento internacional noviolento de BDS con total impunidad. Una prueba más de esta impunidad también viene de la mano de la ONU cuando la agencia ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia, en inglés) presentó un informe[1] que demostraba la existencia de un sistema de apartheid que Israel ejerce sobre la población palestina y en consecuencia, llamaba a aplicar Boicot, Desinversiones y Sanciones tal y como se había hecho con el apartheid sudafricano. La directora de la agencia ESCWA, Rima Jalaf, ha dimitido tras recibir presiones internas para retirar el informe[2]. No es casualidad que en este contexto se produzca una campaña de difamación y criminalización del movimiento noviolento de BDS, como lo demuestra el último acoso contra el defensor de Derechos Humanos Omar Barghouti que fue detenido e interrogado durante horas por las autoridades israelíes [3].

Rafeef Ziadah, miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino de BDS afirma: “Saludamos al Ayuntamiento de Barcelona y damos la bienvenida a este importante paso hacia adelante en el movimiento global de BDS, liderado por la sociedad palestina por la libertad, la justicia y la igualdad para todo el pueblo palestino. Tras 50 años de ocupación militar israelí de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y décadas de un régimen de apartheid y colonialismo, las personas de conciencia alrededor del mundo se están uniendo al creciente movimiento BDS en apoyo del pueblo palestino estipulados por las Naciones Unidas. El reconocimiento del municipio de Barcelona del derecho a defender los derechos del pueblo palestino a través de las tácticas noviolentas del BDS no es sólo un triunfo para la libertad de expresión y los derechos democráticos. También es un claro indicador del amplio reconocimiento del BDS como un movimiento inclusivo, inspirador y antirracista, arraigado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que sostiene el principio básico de que las personas palestinas tienen derecho a los mismos derechos humanos que el resto de la humanidad.”

Celebramos esta victoria porque entendemos que es un gran paso hacia la concienciación de las administraciones públicas locales en la defensa de los derechos humanos y para romper las complicidades que actúan de manera inherente en favor del apartheid y la ocupación de Palestina. Esta resolución es un reconocimiento institucional a una demanda de la sociedad civil a no ser cómplices de violaciones de derecho internacional mediante luchas noviolentas, como lo es el movimiento BDS

Esperamos que esta resolución marque un precedente en la ciudad de Barcelona para que pronto se convierta en Espacio Libre de Apartheid Israelí, como ya lo han hecho más de 70 administraciones públicas del resto del Estado, y sea referente en la defensa de la libertad de los pueblos y la dignidad humana.

Barcelona, miércoles 19 de abril de 2017

[1] https://bdsmovement.net/news/un-report-israel-does-not-want-you-read

[2] http://www.aljazeera.com/news/2017/03/official-resigns-israel-apartheid-report-170317182241142.html

[3] https://bdsmovement.net/news/bnc-statement-israels-ongoing-campaign-silence-omar-barghouti-repress-bds-movement

ENGLISH STATEMENT Barcelona has taken a step forward in becoming a city free of apartheid

With the support of the groups Barcelona en Comú, Partit Socialista de Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular and Esquerra Republicana de Catalunya, the Barcelona City Council has today in plenary session passed an official declaration which promotes the inclusion of clauses in contracts to ensure respect for human rights, specifically with companies which are linked to the Israeli occupation in Palestine. The declaration also urges the Government of Catalonia to create a centre for study and assessment of the impact of Catalan enterprises investing abroad.

The declaration recognises the legitimacy of nonviolent campaigns and initiatives promoted by the Palestinian and international civil society to defend Human Rights and International humanitarian law in Palestine. Through this vote, Barcelona City Council puts an end to the complicity of the city of Barcelona with the flagrant, systematic human rights violations of the colonising occupation and expansion of the State of Israel in Occupied Palestinian Territories and recognises the right to BDS.

This decision comes at a time of increasing Israeli aggression against the Palestinian people and the international nonviolent BDS movement with total impunity. Further evidence of this impunity is the report of the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)[1] that denounced the apartheid system that Israel imposes on the Palestinian population and therefore called for support of Boycott, Divestment and Sanctions, as was used against apartheid South Africa. Rima Jalaf, the ESCWA director subsequently resigned on receiving internal pressure to withdraw the report[2]. It is no coincidence in this context that there is a campaign of defamation and criminalisation of the nonviolent BDS movement, as shown by the harassment of human rights activist Omar Barghouti, who was recently arrested and interrogated for many hours by the Israeli authorities[3].

Rafeef Ziadah, member of the International Secretary of the Palestinian National Committee of BDS states: “We salute the Barcelona Municipality and warmly welcome this significant step forward in the Palestinian-led, global BDS movement for freedom, justice and equality for all Palestinians. After 50 years of Israel’s military occupation of Gaza and the West Bank, including East Jerusalem, and decades of its regime of apartheid and settler-colonialism, people of conscience around the world are joining the fast-growing BDS movement in support of the UN-stipulated rights of the Palestinian people. The Barcelona Municipality’s recognition of the right to advocate for Palestinian rights through the nonviolent tactics of BDS is not just a triumph for free speech and democratic rights. It is also a clear indicator of the widespread recognition of BDS as an inclusive, inspiring, anti-racist movement that is rooted in the Universal Declaration of Human Rights and that upholds the basic principle that Palestinians are entitled to the same rights as the rest of the humanity.”

We celebrate this victory because we believe it to be a great step forward in raising the awareness of the role of local government in the defence of human rights and in breaking the complicity that inherently bolsters apartheid and the occupation of Palestine. This resolution is an institutional recognition of civil society demands for an end to complicity in violations of international law through nonviolent struggle, as practised by the BDS movement.

We hope that this resolution creates a precedent in Barcelona so that the city goes on to become an Area Free of Israeli Apartheid, as has already happened in 70 local authorities throughout Spain, and becomes a leader in defence of people’s freedom and human dignity.

Barcelona, April 19th, 2017

[1] https://bdsmovement.net/news/un-report-israel-does-not-want-you-read

[2] http://www.aljazeera.com/news/2017/03/official-resigns-israel-apartheid-report-170317182241142.html

[3] https://bdsmovement.net/news/bnc-statement-israels-ongoing-campaign-silence-omar-barghouti-repress-bds-movement